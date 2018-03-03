Калуга, 3 марта, 2018, 16:32 — ИА Регнум. «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана.

Wi-Fi

Как сообщила 3 марта ИА REGNUM пресс-секретарь Калужского филиала «Ростелеком» Татьяна Рожковская, в Калужской области к высокоскоростному интернету уже подключены 135 населенных пунктов, из которых 47 — в 2017 году. Причем план-график проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году выполнялся с опережением (на отчетную дату выполнение составило 102,3%). Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров новых волоконно-оптических линий связи, из них более 10 тыс. — в Центральном федеральном округе.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек.

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Сразу после этого был зафиксирован резкий рост спроса на услугу. Всего с момента начала работы точек доступа Wi-Fi состоялось более 16 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 2 280 Терабайт.

Напомним, проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с Федеральным законом «О связи» распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

В соответствии с условиями договора, помимо строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, «Ростелеком» обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов. С 1 января 2018 г. компания отменила плату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи.

Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.

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