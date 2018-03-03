Калуга, 3 марта, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Калужский завод ООО «ПСМА Рус» запустил в индустриальном парке «Росва» полный цикл производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Агентство регионального развития Калужской области .На церемонии запуска новых автомобилей на заводе «ПСМА Рус»

Как сообщили 3 марта ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, соответствует стратегическому плану «Push to pass» и направлено на укрепление позиций Группы PSA на российском рынке.

Запуск нового поколения PEUGEOT Expert и CITROЁN Jumpy в Калуге стал ещё одним шагом в модернизации мощностей ООО «ПСМА Рус», который подтверждает приверженность Группы PSA задачам развития локализованного производства в России.

Сборка новых коммерческих фургонов дополнит производство текущих моделей Группы PSA: Citroën C4 Седан и Peugeot 408 — локомотивов продаж марок с долей 40% в общем объёме продаж Группы PSA в России. К середине года с запуском производства пассажирских микроавтобусов Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller, их количество возрастёт до 6-ти. Все автомобили будут собираться на одной линии.

Агентство регионального развития Калужской области Новые фургоны

«Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке, — заявил исполнительный вице-президент Группы PSA, главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран. — Позже модельный ряд будет расширен за счёт пассажирских версий: Peugeot Traveller и Citroёn Space Tourer».

Глава калужского региона Анатолий Артамонов отметил, что открытие новой линейки PSA, говорит о вере руководства предприятия в российский рынок.

«Мы будем и в дальнейшем оказывать содействие предприятию, чтобы оно имело успех на калужской земле, — резюмировал губернатор. — В настоящее время нужно использовать все механизмы, которые помогут ему и в дальнейшем успешно развиваться, в частности, рассмотреть возможность заключения специального инвестиционного контракта».

Кроме того, на базе коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy запланирована разработка пассажирских и грузопассажирских модификаций, рефрижераторов, бронированных автомобилей инкассации, передвижных лабораторий, автомобилей социальной и скорой медицинской помощи. Конверсия позволит не только расширить ассортимент продукции и построить автомобиль, в точности соответствующую пожеланиям заказчика, но и охватить новые сферы бизнеса.

Напомним, калужское предприятие ООО «ПСМА Рус» приступило к выпуску автомобилей в 2010 году. С 2012 года был открыт полный цикл производства, включая операции по сварке, окраске и сборке. Завод в Калуге располагает двумя производственными линиями: для выпуска автомобилей марок Peugeot, Citroën и Mitsubishi. Оборудование и технологии, применяемые на калужском заводе, полностью соответствуют мировым стандартам.

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