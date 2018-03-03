Москва, 3 марта, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Внедорожник Mercedes (Gelandewagen), принадлежащий охране рэпера Тимати, сгорел после столкновения с легковым автомобилем в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пламя

ДТП произошло в ночь на субботу, 3 марта, на Мытной улице в районе Даниловского рынка.

«Автомобиль Gelandewagen столкнулся с автомобилем такси и от удара отлетел в столб, после чего загорелся», — уточнил источник.

В настоящее время устанавливаются виновник и причины аварии. Другие подробности пока неизвестны.

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