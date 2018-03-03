Псков, 3 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Пскове на заводе аппаратуры дальней связи, который входит в состав госкорпорации «Ростех», будут выпускать высокотехнологичную медицинскую технику для ранней диагностики онкологических заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, завод уже получил лицензию Министерства здравоохранения РФ на производство техники и использование её в медицинских учреждениях.

Dr.jayesh amin В медицинском центре

Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства.

«Оборудование получило высокую оценку. И к тому же оно в два раза дешевле импортного», — сообщил сегодня, 3 марта, в ходе встречи с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым руководитель представительства компании в Санкт-Петербурге Александр Гуров.

По его словам, госкорпорация готова начать массовое производство на псковском заводе.

Ещё один проект, который может быть реализован на предприятии, — производство кардиостимуляторов для карет скорой помощи, которые будут поддерживать жизнь пациента по пути в медицинское учреждение.

«Аналогов такого оборудования в России нет», — отметил Александр Гуров.

Напомним, что основная специализация Псковского завода аппаратуры дальней связи — производство аппаратуры связи и передачи данных, в том числе по государственному заказу, а также электротехническая продукция. Десять лет назад для сохранения предприятия и рабочих мест, завод расширил профиль производимой продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, выстроив современную комплексную систему — от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

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Отметим, что в Псковской области — острая проблема с заболеваемостью раком. За 10 лет количество больных увеличилось на 76,7%. В регионе ежегодно выявляют около 3 тысяч людей с онкологией, около 700 состоят на учете в онкодиспансере с двумя и более видами рака.

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