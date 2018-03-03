Санкт-Петербург, 3 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге проходит очередная акция по приему вторсырья для передачи в переработку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Каждый месяц в таких акциях участвуют несколько тысяч петербуржцев и несколько сотен волонтёров.

Сбор мусора

Проект «РазДельный Сбор» существует в Петербурге с 2011 года. Волонтеры движения в первую субботу каждого месяца организуют сбор отходов на более чем двадцати точках. Временные пункты принимают рассортированное вторичное сырье: макулатуру, стекло, различные виды пластиков и упаковки, подлежащие переработке.

В предыдущей, февральской акции «РазДельного Сбора» поучаствовали 6355 жителей Петербурга, а вторсырья было собрано 46 грузовиков, в том числе шесть тонн макулатуры, более тысячи мешков стекла.

«РазДельный Сбор» получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию своей общественно значимой инициативы в размере 2 231 774 рублей. Президентский грант позволил расширить географию проекта: в этот раз волонтеры принимают вторсырье сразу в 14-ти районах города, причём в некоторых из них открыты два и более пунктов сборов.

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Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM член общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша, на средства президентского гранта будут реализованы двенадцать акций.

«Грант позволил нам оплачивать транспортировку вторсырья до переработчиков. Таким образом, часть средств высвободилась на развитие других проектов, например, на просвещение и информирование населения о правильных способах обращения с отходами, разработку методических материалов и так далее, — рассказала Анна Гаркуша. — Но надо понимать, что если город не начнет массово внедрять раздельный сбор, то с осени развитие снова застопорится. А спрос на нашу работу у общества колоссальный».

Петербуржцы, которые не хотят ждать следующей акции целый месяц, пользуются стационарными пунктами и контейнерами, установленными в разных частях города. Перед сдачей сортируемого мусора необходимо изучить инструкцию, подготовленную организаторами. К примеру, пустые бутылки, алюминиевые банки нужно максимально сжать, а пакеты и пленку делить на два вида — цветные и прозрачные. Собранное в рамках акций вторсырье сразу же отправляется на перерабатывающие заводы в города Ленинградской области.

Однако у правительства Санкт-Петербурга по-прежнему нет четкой стратегии развития технологии раздельного сбора мусора. Пока что власти работают над организацией сбора отдельных, более опасных фракций — батареек, люминесцентных и энергосберегающих ламп, ртутных термометров и т.д. Накануне, 2 марта, городской комитет по благоустройству объявил, что в 2018 году число экомобилей, куда можно сдать такие отходы, в городе увеличится с двух до семи, а количество стационарных экобоксов уже выросло с 210 до 381.

«Упор сделан на близость экологических контейнеров к образовательным и социальным объектам — таким образом, решается задача не только раздельного сбора опасных бытовых отходов, но и экологического просвещения», — пояснил зампредседателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Адреса точек сбора опасного мусора указаны на сайте комитета.

Но раздельный сбор не ограничивается таким важным делом, как сортировка опасных отходов. В Петербурге встречаются отдельные случаи внедрения раздельного сбора муниципалитетами или частными организациями, которые власти города приводят в пример остальным.

Однако региональная программа по обращению с твердыми бытовыми отходами включает только общие слова о сортировке мусора. Это значит, что у выбранного регионального оператора — городского перерабатывающего предприятия МПБО-2 — пока что нет руководства к действию, и на планомерный переход Петербурга к сортировке отходов остается только надеяться.

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