Москва, 3 марта, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» начало процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сегодня, 3 марта, заявил журналистам заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев.

Bnews.kz Газовые споры

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в отношении контракта на транзит российского газа в пользу украинской стороны.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что госкорпорация вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины», так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Так, арбитраж обязал «Газпром» выплатить в пользу «Нафтогаза» около $4,7 млрд.

Миллер пояснил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Глава «Газпрома» подчеркнул, что госкорпорация категорически против того, чтобы за её счет решались экономические проблемы Украины.

После заявления Миллера «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа.