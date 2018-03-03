Москва, 3 марта, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Законопроект, распространяющий упрощенный въезд иностранцев в РФ через аэропорты Дальнего Востока, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

(сс)Владимир КОБЗАРЬ Центр Владивостока

В 2017 году впервые в российском законодательстве был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, который был внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток.

Законопроектом устанавливается возможность распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, перечень которых определит правительство РФ.

Принятие закона, отмечают авторы, «позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов, положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом».

В настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа расположено 9 воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск — Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно — Сахалинск (Хомутово), Якутск. Из них помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены следующие воздушные пункты пропуска: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово). В правительстве отмечают, что именно на эти воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам.

На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться на основании решений правительства РФ по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.