Москва, 3 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В московском Театре имени Моссовета прокомментировали информацию о намерении актера Александра Домогарова покинуть труппу. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 марта, руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина.

Fond-kino.ru Александр Домогаров

«Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю. Но чем это вызвано — не знаю, не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере. Может, встал не с той ноги», — сказал Горина в интервью «Пятому каналу».

Напомним, ранее сегодня на странице Домогарова в американской социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что актер написал заявление об увольнении из Театра имени Моссовета.

Сообщение было написано в крайне эмоциональных тонах и по нему можно было судить, что у Домогарова есть некоторые претензии к руководству театра.

«Но как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим «коллегам», было написано заявление. Написано 9 января. Пока оно не подписано, но будет подписано даже чисто юридически. Все мои договорённости с театром с моей стороны будут выполнены», — сказано в сообщении.

Однако вскоре это сообщение было удалено.

Затем Домогаров опубликовал короткое сообщение, в котором сказано, что ничего больше он писать не будет и призывает следить «за реальными событиями, а не за словами».

Горина в свою очередь пояснила, что спектакли с участием Домогарова, в частности «Вишневый сад», сейчас временно не идут, потому что Юлия Высоцкая, играющая Раневскую в этой постановке, выпускает спектакль в Санкт-Петербурге.