Киев, 3 марта, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Не менее сотни протестующих были задержаны в ходе столкновений у здания верховной рады в Киеве. Об этом сегодня, 3 марта, сообщают украинские СМИ.

Tohaomg Украинская полиция

Сегодня украинская полиция решила провести следственные действия в рамках двух уголовных дел в палаточном городе так называемых сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Палаточный лагерь находится у стен здания верховной рады.

Речь идёт о двух уголовных делах, касающихся предыдущих акций протеста сторонников Саакашвили. Первое дело касается стычек с правоохранительными органами 27 февраля, когда пострадали 14 сотрудников украинской полиции. Второе дело было возбуждено в декабре 2017 года, когда сторонники Саакашвили попытались силой захватить Октябрьский дворец в центре Киева, чтобы организовать там свой координационный центр.

И вот усиленные наряды полиции решили сегодня в рамках этих уголовных дел провести следственные мероприятия в палаточном лагере «сторонников Саакашвили» у стен рады.

Протестующие однако решили оказать сопротивление полицейским и начали поджигать автомобильные покрышки, чтобы установить огненное заграждение. Но пожарные расчеты быстро потушили возгорание и затея протестующих не удалась.

Завязалась потасовка, в результате которой пострадали десять человек, более 100 протестующих были задержаны.

«Началось сопротивление, протестующие запалили шины. Полиция приняла меры для обеспечения следственных действий. Расчёты ГосЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM ) быстро погасили шины. На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции», — рассказал о произошедшем начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Примечательно, что самого Саакашвили уже нет на Украине, так как режим Порошенко смог собраться с силами и выдворить бывшего грузинского президента в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года незаконно прорвался на Украину.

Из Польши Саакашвили переехал в Нидерланды, где находится его семья. Оттуда он шлет своим «сторонникам» в Киеве ободряющие послания и призывает не снимать «осаду» рады до тех пор, пока все требования протестующих не будут выполнены.