Москва, 3 марта, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Госдуме продолжается работа по приглашению иностранных наблюдателей на выборы президента РФ, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключает, что их число может увеличиться, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

ИА REGNUM Выборы

Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров, отмечал ранее Слуцкий.

«Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей. Думаю, что их число будет больше, чем ранее озвученные цифры. Конкретные данные будут позже», — сообщил глава комитета.

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Выборы президента РФ пройдут 18 марта, представители ПАСЕ в качестве наблюдателей за выборами не приглашаются.