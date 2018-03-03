Киев, 3 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что дефицит газа в стране после решения «Газпрома» расторгнуть все договоры с «Нафтогазом» удалось преодолеть. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает телеканал «112 Украина».

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«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что возникший ранее дефицит полностью покрыт.

Напомним, «Газпром» прекратил поставки газа на Украину с 1 марта после того, как было принято решение расторгнуть все договоры с «Нафтогазом» на транзит и поставки российского газа.

Такое решение руководство «Газпрома» приняло после того, как Стокгольмский арбитраж вынес необъективное решение по российско-украинскому газовому спору в пользу «Нафтогаза».

Из-за прекращения поставок на Украине возник некоторый дефицит газа. Ситуацию также осложнила холодная погода, установившаяся на большей части территории страны.

В минэнерго Украины, однако, сообщили, что давление газа в ГТС пока не критическое для потребителей.

Стоит отметить, что Украина давно заявляла о намерении полностью отказаться от российского газа и закупать голубое топливо в Евросоюзе. Ирония лишь в том, что тот газ, который Киев закупает в ЕС, — это российское голубое топливо, прокачанное через украинскую ГТС в Венгрию, Словакию и Польшу. Собственно, о таких реверсных поставках и говорит Порошенко.