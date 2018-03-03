Москва, 3 марта, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником — 140-летием освобождения страны от османского ига. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Иванов Воинские почести героям обороны Шипки

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты — 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин отметил мужество российских солдат и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались на Шипке и под Плевной.

«Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность», — пишет президент России.

Глава Российского государства выразил уверенность, что общие исторические традиции двух стран, прочные узы дружбы и взаимовыручки, а также духовная и культурная близость будут и дальше служить надёжной основой для развития многопланового сотрудничества между двумя странами.

Напомним, средневековое Болгарское царство было завоевано турками-османами в 1396 году. В апреле 1876 года в Болгарии вспыхнуло национально-освободительное восстание, которое было жестко подавлено турками.

Тогда Сербия и Черногория, которые к тому моменту уже де-факто не находились под властью турок, объявили Османской империи войну. Россия поддержала славянские народы и 24 апреля 1877 года вступила в войну, вошедшую в историю как Русско-турецкая война 1877—1878 годов.

В ходе последовавших боевых действий русская армия и ополчение балканских народов разгромили турецкие войска и 3 марта 1878 года (19 февраля по старому стилю) был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей. По этому договору Болгария становилась независимым государством; признавалась независимость Черногории, Сербии и Румынии.