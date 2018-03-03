Вашингтон, 3 марта, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN со ссылкой на данные разведки США утверждает, что Корейская Народно-Демократическая Республика добилась определенного прогресса в своей программе создания ядерных баллистических ракет во время спада напряженности на Корейском полуострове в связи с проведение в южнокорейском Пхёнчхане XXIII зимних Олимпийских игр.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Какие-либо подробности CNN не приводит, а лишь утверждает, что Северная Корея продолжает совершенствовать свои ракетные двигатели, работает над улучшением подвижных пусковых ракетных установок, а также наращивает производство ядерных боеголовок.

Однако, американская разведка считает, что КНДР до сих пор сталкивается с техническими проблемами обеспечения возможности возвращения боеголовки в атмосферу земли.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что Северная Корея все ближе к тому времени, когда она действительно сможет подвергнуть Америку опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз КНДР проводила испытания баллистической ракеты в ноябре 2017 года. После этого США смогли протащить через Совет Безопасности ООН усиление режима международных санкций против Северной Кореи.