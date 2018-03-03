Киев, 3 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В столице Украины возле палаточного лагеря у здания верховной рады произошли столкновения протестующих с сотрудниками украинских правоохранительных органов. Об этом сегодня, 3 марта, пишет «Украинская правда».

Haqqin.az Протесты в Киеве

Сообщается, что сотрудники полиции пришли в палаточный лагерь у стен здания верховной рады проводить следственные действия по ряду уголовных дел. Однако в ответ на это протестующие начали жечь автомобильные покрышки.

По предварительным данным, полиция задержала около 30 человек. При этом как среди сотрудников украинских правоохранительных органов, так и среди протестующих есть раненные.

В настоящее время полиция взяла палаточный лагерь протестующих в кольцо.

Напомним, 27 февраля у стен здания верховной рады также произошли столкновения протестующих с полицией. Ранения получилил более десяти сотрудников полиции.