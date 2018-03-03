Калуга, 3 марта, 2018, 11:58 — ИА Регнум. По оценке экономистов, в Калужской области индекс физического объема валового регионального продукта в 2017 году составит более 104%. Об этом заявили на совместном расширенном заседании коллегий министерства экономического развития, министерства финансов и министерства конкурентной политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На расширенной коллегии министерств экономического блока региона.

Как заявил выступая с отчётным докладом министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский, увеличение объемов реального ВРП фиксируется второй год подряд и выбранная Калужской областью модель развития, в основе которой диверсификация экономики и кластерная политика, продолжает доказывать свою эффективность.

Положительная динамика реального ВРП обусловлена ростом производства в реальном секторе. Более чем на 12% увеличены объемы промышленного производства. Десятипроцентный рост зафиксирован в агропромышленном секторе. Рост налоговых поступлений — 15,5%. Также отмечен рост малого предпринимательства. Доля малого бизнеса в ВРП региона достигла 30%.

Также регион сохраняет лидирующие позиции и занимает пятое место по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По данным Центра исследований региональной экономики, Калужская область возглавляет рейтинг российских регионов по объёму отгруженной продукции на душу населения, является лидером среди субъектов России по уровню развития социально-экономических условий инновационной деятельности.

По росту промышленного производства Калужская область входит в десятку лучших регионов России. За 2017 год объём отгруженной промышленной продукции превысил 700 млрд рублей. Драйверами роста промышленного комплекса в 2017 году стали производство стройматериалов, металлических изделий, автомобилей. Лучшую динамику развития за последние годы показал калужский фармацевтический кластер — индекс фармпромпроизводства в 2017 году составил 167%. Калужский фармацевтический кластер первый и пока единственный в России получил «серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа.

В числе достижений 2017 года также рост экспортных поставок. Объём экспорта калужских предприятий превысил показатели 2016 года почти на 90%. Почти в 2,5 раза увеличился экспорт в страны дальнего зарубежья. Сейчас предприятия области экспортируют свои товары в 84 страны мира. По данным Российского экспортного центра, Калужская область занимает третье место в рейтинге регионов России по динамике экспортных поставок. Отмечено, что в регионе развивается несырьевой экспорт.

В 2017 году было открыто пять крупных промышленных предприятий, подписано 15 новых инвестиционных соглашений, пять компаний получили статус резидента особой экономической зоны «Калуга». Инвестиционный портфель региона насчитывает около 200 контрактов, что является основой для будущих инвестиций. С 2006 года в экономику региона привлечено 880 млрд рублей инвестиций.

Говоря о поддержке промышленности, Дмитрий Разумовский отметил, что по результатам 2017 года 11 компаний провели модернизацию производства, семь компаний получили гарантии и поручительства Корпорации МСП (привлечено 813 тыс. рублей кредитных ресурсов), одной компанией заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), три компании получили федеральные субсидии на развитие производства, ещё одна компания получила займ в Фонде развития промышленности (ФРП) на сумму 500 млн рублей.

«В 2018 году работа по эффективному развитию территорий будет продолжена. В числе приоритетных направлений — активная работа с федеральными институтами развития, использование новых региональных инструментов поддержки (РИП, СПИК, реестр модернизации), запуск программы «Повышение производительности труда», стимулирование кооперации», — резюмировал Дмитрий Разумовский.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Выступление министра экономического развития Калужской области Дмитрия Разумовского.

Определены новые точки экономического роста в контексте развития моногородов. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 13.11.2017 №1370 создана ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) в моногороде Сосенский. Планируется сделать ставку на усиление местного кадрового потенциала и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

«В перспективах — создание ТОСЭР в городе Кондрово», — добавил Дмитрий Разумовский.

У предприятий Калужской области появляются возможности для выхода на новые рынки. Этому способствует реализация экспортных проектов «Нового Шелкового пути». В 2017 году запущен регулярный контейнерный поезд из китайского Чэнду в калужский «Фрейт Вилладж Ворсино». Сформировано 25 экспортных контейнерных поездов в КНР.

В январе 2017 года в Ханой, столицу Вьетнама, прибыл первый контейнерный поезд из индустриального парка «Ворсино». Контейнер с косметической продукцией российского производителя был отправлен в составе контейнерного поезда с терминала мультимодального транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино».

Положительную оценку экономического вектора развития региона дал губернатор Анатолий Артамонов.

«Есть хороший результат: с 2012 года, с учетом неблагоприятных лет, внутренний региональный продукт увеличился на 36,4%», — заявил он.

Губернатор напомнил, что президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию была поставлена цель в течение ближайших шести лет увеличить валовый продукт в стране в 1,5 раза. Для этого, по мнению Анатолия Артамонова, в области необходимо открывать больше новых высокотехнологичных производств, активнее стимулировать модернизацию традиционных предприятий, поддерживать экспорт ориентированные компании, эффективнее сотрудничать с естественными монополиями.

В этой связи губернатор поручил министерству экономического развития области расширить взаимодействие с госкорпорациями с целью увеличения предложений о размещении заказов на калужских предприятиях. Анатолий Артамонов также высоко оценил определенный президентом ориентир на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата в стране. Он заметил, что на уровне региона в этом заинтересованы, прежде всего, органы исполнительной власти, организации и институты поддержки предпринимательства, в том в том числе недавно созданное Агентство развития бизнеса.

«Каждый предприниматель — это созидатель, который вносит вклад в развитие той территории, на которой работает, и в государство», — подчеркнул губернатор.

Глав муниципалитетов призвали разработать специальные программы по улучшению инвестклимата с учётом имеющегося на местах потенциала. Ещё одной важной задачей Анатолий Артамонов назвал формирование предложений от региона в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, которая разрабатывается в настоящее время и нацелена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития субъектов.

Напомним, Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Логистический коридор «Калуга-Далянь» создан в 2016 году. Проект позволяет значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Поезд курсирует между ж/д станцией «Ворсино» (часть мультимодального комплекса «Фрейт Виладж Ворсино») и китайским портом «Далянь». Осенью 2016 года на станцию «Ворсино» прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи (Индия).