Москва, 3 марта, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва крайне обеспокоена неконтролируемым наращиванием объемов вооружений в районе Африканского Рога. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью эфиопской газете «Репортёр», опубликованном сегодня, 3 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наращивание объёмов вооружений — как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира — вызывает глубокое беспокойство. Тем более что выделяемые на эти цели огромные ресурсы можно было бы направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие», — сказал Лавров.

Он отметил, что в последние несколько лет ситуация на Африканском Роге характеризуется наличием межгосударственных конфликтов, различных территориальных споров, гуманитарных и социально-экономических проблем.

Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация в сфере безопасности в странах Африканского Рога, сказал Лавров. Особенно что касается терроризма, пиратства, трансграничной преступности и наркотрафика.

«Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств», — заявил глава МИД РФ.

Напомним, Африканский Рог — это регион на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию, Джибути, Эритрею и Сомали.