Челябинск, 3 марта, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Челябинской области февраль снова принёс плохие вести из армии. Травмированный в воинской части под городом Белогорском Амурской области призывник скончался, а 24 февраля в Ростовской области погиб солдат-срочник из Челябинска.

Mil.ru Служба

Армейские трагедии

Печальный счёт года начался 5 января. Тогда в воинской части под Пермью было найдено тело солдата-срочника из Магнитогорска. Следствие предположило, что он покончил с собой. Также выяснилось, что этому предшествовал его конфликт с сослуживцами. По факту доведения до самоубийства было возбуждено уголовное дело. Один из сослуживцев солдата отправился в СИЗО.

Второй случай произошёл 26 января. В Белогорском гарнизоне Амурской области тяжёлые раны головы получил призывник из челябинского Кропачёво. Его экстренно госпитализировали.

Как и в Пермском крае, здесь следователи заподозрили попытку самоубийства. Известно, что буквально 25 января один из сослуживцев отрабатывал на нём боевые приёмы, перед строем его унизил. Кроме того, при молодом человеке нашли предсмертную записку. Экспертиза установила, что написал он её сам.

И в первом, и во втором случае родственники солдат усомнились в том, что они добровольно пошли на суицид. Могло ли это быть подстроено? У родственников срочника из Кропачёво имелись надежды узнать всю правду. Однако его состояние ухудшалось. 19 февраля стало известно о том, что он скончался.

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Третий случай произошёл 24 февраля, уже в Ростовской области. И снова суицид. По крайней мере, к такому выводу пришли следователи.

Не обошлось без ЧП и на территории Челябинской области. Напомним, в январе солдат-срочник погиб под городом Чебаркулем. Там причиной стал несчастный случай. А в конце февраля стало известно о гибели сотрудницы Росгвардии. Её тело нашли в воинской части Озёрска. Предполагают суицид.

Почему погибают солдаты? Оказалось, что этот вопрос волнует многих интернет-пользователей. Родственников можно понять, они вряд ли поверят в то, что их любимый человек мог уйти из жизни добровольно. Но многие пользователи интернет-форумов и соцсетей не удивляются тому, что даже в армии люди сводят счёты с жизнью. По их мнению, этому зачастую способствуют неуставные отношения, проще говоря, дедовщина.

Кстати, в двух случаях следователи уже точно заявили о неуставных отношениях. Известно, что именно они предшествовали гибели челябинских солдат под Пермью и Белогорском. И, как отмечают представители следствия, это и могло сподвигнуть молодых людей на последний шаг.

Станет ли воздух чистым?

В феврале не стала менее острой проблема загрязнения окружающей среды. В течение месяца Челябинск регулярно переживал периоды неблагоприятных метеоусловий. Из-за смога в городе буквально стало нечем дышать. Челябинцы массово обращались в соответствующие органы.

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А 21 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский докладывал законодательному собранию о работе правительства региона за 2017 год, который ранее был объявлен по всей стране годом экологии. С темы охраны окружающей среды он и начал свой доклад. Рассказать ему было о чём. По его словам, всё больше предприятий региона готовы развиваться на принципах «зелёной экономики» и в контакте с властью и общественностью. Кроме того, законодательством области предусмотрены льготы по налогу на движимое имущество «для стимулирования природоохранных корпоративных программ».

Назвал губернатор и конкретные примеры. По его словам, в 2017 году было подготовлено соглашение о сотрудничестве правительства области с группой «Мечел». Расположенные на Южном Урале предприятия этой компании в течение 2018 и 2019 годов направят на природоохранные мероприятия более миллиарда рублей.

«К процессу подключились Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат, предприятия группы «Энергопром». Ждём «Фортум» с его угольной генерацией», — заявил Борис Дубровский.

Однако жители Челябинска пока не видят положительных сдвигов. 2017 год отметился гражданскими протестами. Люди протестовали, в том числе, против строительства Томинского ГОКа. В ноябре с противниками строительства связался лично президент России Владимир Путин.

А в декабре жители Челябинска были возмущены наградой, которой Совет Федерации удостоил министра экологии региона. Благодарность спикера верхней палаты Федерального собрания Валентины Матвиенко настигла главу министерства «за большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности. Ей вручили благодарность от Совета Федерации». Общественники выразили свой решительный протест. Скандал дошёл до Совета Федерации и там пообещали разобраться.

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Тогда же, в декабре, граждане начали собирать подписи за отставку министра. И в январе 2018 года свершилось — она подала в отставку. Повлияли ли на это решение гражданские протесты, достоверно неизвестно. А 21 февраля Дубровский официально заявил: на митингах проблемы не решаются, более того, митинги вредят.

«Вопросы подобного глобального масштаба должны решаться на стыке фундаментальной, прикладной науки, профессиональными инструментами. Региональные сценарии устойчивого развития Челябинской области также являются предметом поиска и дискуссий. И это правильно. И для этого у нас есть вполне рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога, прежде всего, это Общественная палата Челябинской области. На митингах никогда не будут найдены ответы на эти вопросы. При этом они наносят имиджевые потери нашему региону. Заметны, чётко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона у молодёжи. К счастью, это не удаётся», — заявил губернатор.

Также глава региона пообещал, что в 2018 году начнут решаться задачи, накопившиеся в течение многих десятилетий. Это, прежде всего, рекультивация Коркинского угольного разреза и челябинской городской свалки. Отметим, именно на Коркинский разрез часто жалуются горожане, особенно во время смога. Гарь от пожаров оттуда, по сути, превращает жилые кварталы в газовые камеры. Когда Челябинск избавится от такого «счастья» под боком? Вопрос пока открытый.

Дольщики без жилья

Одним из острых для региона вопросов в феврале оставалась проблема обманутых дольщиков. В отношении компании «Речелстрой» была введена процедура наблюдения, а находящийся в СИЗО владелец фирмы Андрей Пязок стал её руководителем.

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Отметим, компания строила дома в жилом районе «Чурилово Лейк Сити». Сдать их планировалось в 2015—2016 годах. Несколько домов построили, но 18 так и остались в различной стадии готовности. Порядка 1400 человек до сих пор остаются без квартир.

В 2017 году дольщики «Речелстроя» начали активные действия. Им удалось добиться внимания Бориса Дубровского и президента России Владимира Путина. Андрей Пязок был арестован.

Сейчас в дорожную карту входят 11 домов. От строительства ещё семи отказались, так как там было продано слишком мало квартир, не окупаются. Работы ведёт компания «Западный луч». Один из домов уже сдали в декабре. Ещё два предстоит достроить до конца марта.

А вот с остальными домами, в которых квартир ждут порядка 800 дольщиков, пока неизвестно. Губернатор Дубровский заявил депутатам: «11 домов «Речелстроя» внесены в дорожную карту с конкретными сроками завершения строительства». Однако официально никто не знает, когда будут строить остальные дома. Дольщики боятся, что после выборов о них просто забудут.

Не лучше ситуация и у дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». В разной степени готовности находится четыре многоэтажки. При этом один из двоих бизнесменов несколько месяцев назад уехал в США. Другой же, директор компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков, остаётся в Челябинске и пытается решить вопрос.

Как отмечает Чурбаков, всего в этих домах квартир ждёт 281 дольщик. По его словам, проблемы со строительством возникли в результате ошибки в планово-экономических расчётах, также негативно сказалось изменение ситуации на рынке жилья.

Один из четырёх домов к настоящему времени готов на 89%. При участии компании «Архитект-Про» и правительства региона его строительство удалось возобновить. Возможно, скоро люди, которые неоднократно выходили на пикеты, получат жильё.

Ещё с тремя домами ясности пока нет. Сотни людей ждут и готовы к новым акциям протеста. Впрочем, пока им, скорее всего, будет не до этого. Министерство строительства и ЖКХ России утвердило поправки в критерии для вступления в реестр обманутых дольщиков. Изменения вступили в силу с 23 февраля. Сейчас у дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» появилась возможность попасть в реестр обманутых дольщиков.