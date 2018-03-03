Москва, 3 марта, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Американские военные используют подконтрольную им зону на западе Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Ат-Танф в качестве прикрытия для террористических организаций. Такое заявление сделал в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24» сделал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Он заявил, что российских военных крайне беспокоит «зона безопасности» диаметром 55 километров в районе населенного пункта Ат-Танф, который находится на границе с Ираком в западной части Сирии.

«Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — заявил Фомин.

Кроме того, американские военные не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, который расположен рядом с Ат-Танфом. В этом лагере уже сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, подчеркнул Фомин.

Стоит отметить, что ранее неоднократно поступали сообщения о том, что в лагере Рукбан американские военные формируют из бежавших из долины Евфрата террористов новые отряды «сирийской оппозиции».