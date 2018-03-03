Струнино, Владимирская область, 3 марта, 2018, 08:13 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо детей погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме во Владимирской области. Об этом сегодня, 3 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Mil.ru Пожарные

Сообщается, что пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме, расположенном в городе Струнино Александровского района Владимирской области.

При пожаре спастись удалось двоим взрослым — мужчине 1995 года рождения и женщине 1991 года рождения, а также девочке 2010 года рождения.

По предварительным данным, в огне могли погибнуть четверо детей. В настоящий момент спасатели разбирают обломки здания. Тела детей пока не найдены.