Екатеринбург, 3 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. На Урале 2 марта продолжили обсуждать послание президента России. Оживления в местном интернет-пространстве добавили результаты голосования в блоге одного из известных блогеров на тему о том, какой город является третьей столицей России. С небольшим перевесом Екатеринбург проиграл Казани. Как отреагировали на Урале?

Дмитрий Крылов Екатеринбург

Где есть третья столица

Отметим, споры о том, где находится третья столица России, не утихают уже больше 20 лет. Пальму первенства в борьбе за это звание оспаривают Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Также не отказались бы от такого статуса Севастополь, Омск, Великий Новгород, Волгоград, Уфа, Самара, Воронеж.

Примечательно, что бренд «третья столица России» официально принадлежит Казани. Секрет прост: этот город раньше остальных подал в Роспатент соответствующую заявку. Впрочем, остальных претендентов (жителей Екатеринбурга уж точно) это обстоятельство не смущает.

Очередные споры о том, где есть третья столица, разгорелись 1 марта, после послания Владимира Путина. Опрошенные ИА REGNUM эксперты из Казани обратили внимание на то, что в своём выступлении глава государства целых три раза упомянул столицу Татарии, и каждый раз в положительном контексте.

«Во всех трёх случаях фигурировало несколько разных городов, но всегда Казань шла первой по счету, что весьма показательно», — заявил депутат республиканского парламента Артём Прокофьев.

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Затем блогер Илья Варламов огласил результаты голосования, которое провёл в своём блоге. Из множества претендентов на звание третьей столицы России во второй тур вышли Казань и Екатеринбург. Во втором туре победила столица Татарии.

На Урале очередные реверансы в адрес Казани восприняли, в основном, негативно. На интернет-площадках Екатеринбурга к всеобщему возмущению подключились и жители Новосибирска. В основном, критике подвергли опрос в блоге. Впрочем, Варламов и сам признал, что на официальность его опрос не претендует. Но это не снизило накала споров. Судя по настроению уральцев, сдаваться и уступать Казани звание третьей столицы они не собираются.

Детей оторвали от семьи

В городе Карпинске Свердловской области получила продолжение история с изъятием из многодетной семьи пятерых детей. Главе семьи органы опеки предлагают уйти из дома и жить отдельно.

Напомним, детей забрали вечером 26 февраля. Поводом якобы послужили сигналы о том, что в семье распускают руки. На место выехали активисты общероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Выяснилось, что при внешнем осмотре во время отобрания никаких синяков у детей найдено не было.

Органы опеки заявляют, что готовы вернуть несовершеннолетних в семью, если глава семейства, пусть и временно, покинет дом. Сейчас полиция и социальные органы проводят проверки, выясняют, действительно ли их избивали. А тем временем те, за кого они «радеют», находятся в больнице рядом с туберкулёзным отделением. Это лучше, чем жить в семье?

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«Чёрное небо»

Пока на севере Свердловской области бьются за возвращение детей в семью, в Челябинске готовятся к очередному «чёрному небу». Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен на 3 и 4 марта.

Напомним, в январе свой пост покинула столь нелюбимая многими местными активистами областной министр экологии. А 1 марта о Челябинске в числе прочих экологически неблагополучных городов в своём послании заявил Владимир Путин. Но всё это пока не приводит к конкретному решению экологических проблем. Похоже, что в ближайшие выходные горожанам снова придётся задыхаться.

Надзорные органы традиционно советуют местным промышленным предприятиям снизить объёмы выбросов. Однако это помогает мало. Число жалоб горожан на грязный воздух не уменьшается. Возможно, поможет рекультивация городской свалки и Коркинского угольного разреза. Работы могут начаться уже в 2018 году. Губернатор Борис Дубровский обещал… Начнутся ли и когда, покажет время.