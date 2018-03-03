Киев, 3 марта, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины возмутились опубликованной на сайте Организации Объединённых Наций инфографикой, которая иллюстрирует происхождение украинского языка от русского. В частности, депутат рады Андрей Тетерук на своей странице в американской социальной сети Facebook накануне написал, что инфографика о происхождении языков — это информационный удар ООН по Украине.

Un.org Инфографика с сайта ООН

Тетерук пишет, что рада не может не обратить внимание на «лживый факт», так как это утверждение «укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка (а соответственно — и украинского народа), которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным».

«Эти фейки постоянно повторяются российскими и, к сожалению, украинскими СМИ. Сейчас видим новый этап этого наступления — с использованием ООН», — пишет депутат.

Он утверждает, что российские власти якобы навязывают мнение, что Украина — это политический проект, оказавшийся неудачным.

«Им якобы нужно исправить эту историческую ошибку. Это и есть стратегическая цель Кремля», — пишет он.

Тетерук потребовал реакции от властей Украины на этот «антиукраинский информационный удар».

Речь идёт об инфографике, которая была опубликована на сайте ООН 5 января. На ней представлен своеобразный атлас языков мира и родство между ними. Украинский язык изображен в виде боковой ветви русского языка, как это в действительности и является.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после развала СССР на Украине усиленно насаждается миф о неких «древних украх», которые якобы были предками современного украинского народа. Группа украинских псевдоисториков, активно поддерживаемая украинскими властями, утверждает, что Украина — это древнее государство, история которого восходит к эпохе Древнего Египта

Кроме того, в рамках этого мифа утверждается, что практически все значимые исторические фигуры, были на самом деле украинцами или теми самыми «древними украми», что именно «укры» выкопали Черное море (о полуостров Крым — это «отвал» от данных земляных работ) и построили пирамиды в Египте.