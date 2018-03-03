Нью-Йорк, США, 3 марта, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах дефолта эмитента авиакомпании «Аэрофлот» улучшены с «В+» до «ВВ-», сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Fedor Leukhin Боинг-777 Аэрофлот

Теперь рейтинги «Аэрофлота» выведены из списка на пересмотр с возможностью повышения. Компания была занесена в список на возможное повышение рейтингов в декабре минувшего года.

Уточняется, что улучшение рейтингов вызвано положительной динамикой на рынке российских авиаперевозок. Хорошими сочти в агентстве также операционные и финансовые результаты «Аэрофлота».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Fitch Ratings поместило «Норникель» и «РусАла» в список на пересмотр рейтингов.