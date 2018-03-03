Вашингтон, 3 марта, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Свыше двух тысяч авиарейсов отменено в США из-за шторма «Райли», движущегося к Восточному побережью, сообщает компания FlightAware.

Nasa Шторм

Уточняется, что скорость ветра составляет 112 км/ч. Отменены рейсы в аэропортах округа Колумбия, а также в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и Нью-Арке, — всего 2,6 тысячи рейсов.

Также из-за разбушевавшейся стихии задерживаются полторы тысячи рейсов. По прогнозам синоптиков, шторм не отступит до 4 марта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в штате Кентукки (США) из-за шторма погибли два человека. На одного человек обрушился дом, другой захлебнулся в затопленном автомобиле.