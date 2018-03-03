Москва, 3 марта, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Новейшему боевому лазерному комплексу, представленному российским президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, следует дать название «Крым», написала депутат Госдумы Наталья Поклонская «ВКонтакте».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Поклонская напомнила, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету «Пальмирой».

"В свою очередь, я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название «Севастополь» (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)», — написала она.

Напомним, 1 марта Путин во время послания Федеральному собранию продемонстрировал видеоролики с новейшими военными разработками, предложив российским гражданам дать названия для них.

«Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», — заявил Путин.

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На сайте Минобороны появилась возможность внести свои предложения. Через17 часов после запуска сервиса на сайте поступило более 63 тысяч предложений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров предложил назвать крылатую ракету «Пальмирой», в том числе в честь сирийского города, освобождение которого при участии российских военных стало переломным моментом в борьбе с террористами. И в честь погибших российских летчиков.

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