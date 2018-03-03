Москва, 3 марта, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Обвиняя российских граждан во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, Вашингтону следует использовать официальные каналы для получения результатов, а не пытаться влиять на ситуацию через СМИ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телекомпании NBC.

Kremlin.ru Владимир Путин

В случае, если американским властям требуется помощь России в разбирательстве с «вмешательством» в выборы США, им следует обратиться в Генпрокуратуру РФ.

«Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США», — сказал Путин.

Напомним, выборы в США, в результате которых к власти пришел президент Дональд Трамп, состоялись в 2016 году, но в Вашингтоне до сих пор ведется расследование о «вмешательстве» России в этот американский электоральный процесс.

16 февраля 2018 года американские власти обвинили во «вмешательстве» 13 российских граждан и три организации. Комментируя эти обвинения, российский министр Сергей Лавров заявил:

«Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней».

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Трамп призвал США поумнеть и не позориться перед Москвой:

«Если целью России было создать разногласия, разлад и хаос в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский спецпрокурор Роберт Мюллер обещал в скором времени предъявить обвинения российским гражданам, подозреваемым в «хакерской атаке» против Демократической партии США.