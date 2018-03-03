Вашингтон, 3 марта, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Пентагон сосредоточит свои усилия на противодействии угрозы со стороны России и Китая, пишет газета The Washington Post.

U.S. Missile Defense Agency Американская система ПРО

Уточняется, что после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию в Пентагоне забеспокоились: Москва угрожает Вашингтону новым оружием, в том числе крылатой ракетой с ядерным двигателем, которую российский президент публично разрекламировал.

«В результате Пентагон не обеспечивает защиты от всех ракетных угроз со стороны России и Китая, — пишет издание. — Американские оборонные планы отказались от таких высоких целей после распада Советского Союза».

Читайте также: Foreign Policy: У Пентагона не хватает денег на гиперзвук

Напомним, после речи Путина, обращенной к Федеральному собранию 1 марта, в Пентагоне заявили, что готовы к угрозе со стороны России и вообще знали о ней. Так, заместитель американского министра обороны по политике Джон Руд заявил:

«Я не был удивлен большей частью сказанного».

Он также добавил, что вновь наступила «эпоха великой конкуренции за власть». Руд признал, что Вашингтон встревожен российскими достижениями.

Читайте подробнее: Пентагон — о новом оружии России: «Опять настала эпоха великой конкуренции»

В то же время в госдепе и в Белом доме высказались более категорично. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт сказала, что Путин, демонстрируя кадры с ракетами, повел себя не как «ответственный международный игрок».

Читайте подробнее: «Ядерный удар по США» вызвал сожаление в госдепартаменте

«Оборонные возможности США остаются непревзойденными, и теперь из-за нового оборонного бюджета в 700 миллиардов долларов наши военные будут намного сильнее, чем когда-либо», — заявила Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома.

Читайте подробнее: Белый дом обороняется: «Военные возможности США остаются непревзойденными»