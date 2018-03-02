Москва, 3 марта, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Контракты между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» закончатся еще до того, как Стокгольмский арбитраж вынесет свое решение. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает радиостанция «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Комментируя решение «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом», Витренко заявил, что в соглашениях нет пункта об одностороннем разрыве. Таким образом, обещания «Газпрома» носят политический характер.

По его словам, контракты сами истекут, еще до решения Стокгольмского арбитража, на которое потребуется немалое время.

«Дело в арбитраже рассматривается более чем полтора года, в нашем случаем — три-четыре года, — сказал Витренко. — До того времени контракт потеряет свою силу».

Напомним, 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва начнет расторжение контрактов с украинским контрагентом — после того, как арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд.

Миллер подчеркнул, что арбитраж применил прием двойных стандартов, и это решение «существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам». В этой ситуации Москва не видит экономической целесообразности в прежних отношениях.

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