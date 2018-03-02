«Нафтогаз» назвал политическим заявление «Газпрома» о разрыве контрактов
Москва, 3 марта, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Контракты между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» закончатся еще до того, как Стокгольмский арбитраж вынесет свое решение. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает радиостанция «Говорит Москва».
Комментируя решение «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом», Витренко заявил, что в соглашениях нет пункта об одностороннем разрыве. Таким образом, обещания «Газпрома» носят политический характер.
По его словам, контракты сами истекут, еще до решения Стокгольмского арбитража, на которое потребуется немалое время.
«Дело в арбитраже рассматривается более чем полтора года, в нашем случаем — три-четыре года, — сказал Витренко. — До того времени контракт потеряет свою силу».
Напомним, 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва начнет расторжение контрактов с украинским контрагентом — после того, как арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд.
Миллер подчеркнул, что арбитраж применил прием двойных стандартов, и это решение «существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам». В этой ситуации Москва не видит экономической целесообразности в прежних отношениях.
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