Париж, 3 марта, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию лишь слегка коснулось темы коррупции, а слово «реформы» в ней вовсе не упоминалось, пишет французская газета Le Figaro.

Издание назвало Путина «непобедимым и мстительным главнокомандующим» и, цитируя российского президента, сообщило, что якобы он нехарактерным для себя образом назвал внутренние проблемы России более важными, чем внешние.

«Вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Дело совершенно не в этом, — цитирует Путина газета. — Именно отставание — главная угроза и наш враг».

Уточняется, что президент призвал собравшихся обратить внимание на социальные проблемы страны и на ее экономическое положение. Путин сказал, что экономический рост необходимо повысить до такого уровня, чтобы он превзошел среднемировой. При этом, пишут авторы статьи, он не предложил конкретных механизмов достижения этой цели.

Издание подчеркнуло, что российский лидер не сказал слова «реформы», которого, по-видимому, от него ожидали на Западе. При этом актуальной, по мнению авторов статьи и российской оппозиции, теме коррупции было уделено мало внимания.

Авторам также не понравилась фраза Путина — «подавляющее большинство чиновников — честные, порядочные и нацеленные на результат люди». По их мнению, президент России пренебрегает проблемами народа.

Напомним, обращение Путина к Федеральному собранию заметно отразилось на повестке дня западных СМИ. Американские массмедиа распространили заявления официальных лиц, воспринявших выступление Путина как демонстрацию силы.