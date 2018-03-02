Брюссель, 3 марта, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает вопрос введения ответных мер в отношении США из-за введения властями этой страны пошлин на импорт алюминия и стали. Об этом 2 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза.

Jennifer Parr Флаг США

Сообщается, что евробюрократы рассматривают варианты контрмер, направленных против США для «ребалансировки» торговли между регионами.

Предполагается, что данные меры могут коснуться некоторых марок стали, промышленных и сельскохозяйственных товаров, которые американские производители поставляют в Евросоюз.

Санкции могут быть введены в течение трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп ввел заградительный пошлины на импорт стали и алюминия. Заградительная пошлина на алюминий составит 10%, сталь — 25%. Трамп подчеркнул, что пошлины вводятся на длительное время.