Вашингтон, 3 марта, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Государственный департамент США принял решение сократить персонал посольства на Кубе до минимального уровня, соответствующего «чрезвычайной ситуации», 2 марта передает агентство Reuters.

Bjen78 Здание посольства США в Гаване

«Посольство будет продолжать работать с минимальным персоналом, необходимым для выполнения основных дипломатических и консульских функций, аналогично уровню штатного расписания в чрезвычайных ситуациях», — говорится в заявлении Госдепа.

Кроме того, посольство в Гаване станет «несопровождаемым» — имеется в виду, что дипломаты США не смогут жить на Кубе с членами семьи.

К резкому ограничению персонала в Гаване Госдеп вынудило опасение за здоровье дипломатов и членов их семей — после «акустических атак» 2017 года, в которых США обвиняют кубинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, американские дипломаты на Кубе начали жаловаться на «акустические атаки» в августе 2017 года. По сообщению Госдепа, от «акустических атак» пострадали 22 дипломатических работника.

«Акустические атаки» так и не были доказаны Соединенными штатами, однако привели к высылке кубинских дипломатов из Вашингтона и отзыву послов с Кубы.

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