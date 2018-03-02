Москва, 2 марта, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Пентагон создал на территории стран Евросоюза материальные запасы для быстрого развертывания еще 300 тыс. солдат США, заявил 2 марта заместитель министра обороны России Александр Фомин в эфире телеканала «Россия 24».

U.S. Army Europe Американские и эстонские военные

Александр Фомин пояснил, что в число этих запасов входит вооружение, боевая и специальная техника, боеприпасы, продовольствие и прочее имущество.

Всё это хранится на размещенных в Европе складах в ожидании быстрой переброски через Атлантику 300-тысячной группировки сухопутных войск с территории США.

Заместитель министра обороны России отметил, что Пентагон регулярно отрабатывает переброску войсковых частей и соединений через Атлантический океан в страны ЕС.

«США отрабатывают трансатлантическую переброску воинских формирований, как правило, уровня бригады, на территорию Европы. В различных местах создают запасы вооружения, военной техники, специальной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества и так далее. Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек», — сказал Александр Фомин.

Напомним, на территории европейских союзников США уже созданы восемь координационно-логистических центров для управления переброшенными в Европу американскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, что за последнюю неделю воздушную разведку вдоль границ России проводили 22 иностранных летательных аппарата.