Москва, 2 марта, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 87-м днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 2 марта, на сайте международного фонда социально-экономических и политологических исследований «Горбачёв-Фонд».

Вени Марковски Михаил Горбачев

"В нашей стране и за её пределами вас знают как опытного политика, авторитетного государственного и общественного деятеля, ценят ваше заинтересованное участие в реализации востребованных просветительских, образовательных, благотворительных проектов…», — сказано в телеграмме.

Также российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и всего наилучшего.

Стоит отметить, что сегодня на медиафоруме ОНФ в Калининграде Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза.

Отвечая на блиц-вопрос на медиафоруме ОНФ в Калининграде о том, какое событие, которое уже произошло в России, хотел бы изменить президент, Путин ответил:

«Развал Советского Союза».

Стоит отметить, что именно провальная политика Горбачева, как руководителя СССР, во многом привела к его развалу.