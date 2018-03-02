Киев, 2 марта, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обрушился с критикой на руководство «Нафтогаз Украины» за недостаточные запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сегодня, 2 марта, сообщает телеканал «112 Украина».

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

«Нам нужно было ввести ранее запланированный план, который предусматривает экономию потребления для того, чтобы сбалансировать систему. Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решение Стокгольмского арбитража, сделать лаг 10—14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Этого НАК не сделала, и в этом есть проблема», — заявил Гройсман.

При этом он заверил, что ситуация с дефицитом газа на Украине «абсолютно контролируемая» и режим экономии будет завершен 6 марта, когда холода отступят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину.

Также «Газпром» вернул «Нафтогазу» мартовскую предоплату за газ и уже снизил давление в трубопроводах — фактически поставки газа на Украину прекращены, остался только транзит.

«Нафтогаз» заявил, что из-за решения «Газпрома» на Украине наблюдается дефицит газа.