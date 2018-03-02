Берлин, 2 марта, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили заявление президента России о новейших военных разработках, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель главы германского правительства Штеффен Зайберт.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

По словам Зайберта, американский президент и германский канцлер выразили озабоченность сообщением об усилении обороноспособности России.

По их мнению, это может «негативно повлиять на международные усилия по контролю за вооружениями».

Стоит отметить, что ряд немецких СМИ на своих страницах высказали надежду на улучшение «прохладных» отношений Трампа и Меркель, так как теперь они столкнулись с необходимостью дать скоординированный ответ на усиление влияния России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин официально сообщил о шести новейших системах стратегического оружия, созданных в России и не имеющих мировых аналогов.

Данные Путиным описания характеристик новых вооружений поставили под большой вопрос целесообразность всей системы противоракетной обороны, выстраиваемой США и их сателлитами.