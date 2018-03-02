Вашингтон, 2 марта, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении санкций против Венесуэлы ещё на один год, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как говорится в сообщении, ситуация в южноамериканской стране, по мнению Вашингтона, не изменилась в лучшую сторону и «продолжает представлять серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Напомним, в начале января 2018 года США в очередной раз расширили односторонние санкции против Венесуэлы. В чёрный список были добавлены четверо бывших и действующих официальных лиц страны.

В минувшем году американские санкции против республики также неоднократно расширялись. Вашингтон ввёл адресные санкции в отношении десятков чиновников и организаций Венесуэлы, в том числе персональные санкции были введены в отношении президента страны Николаса Мадуро.

В августе Дональд Трамп подписал указ о запрете на сделки с долговыми обязательствами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании страны.

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