Саарбрюккен, Германия, 2 марта, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Полиция Германии заявила об аресте одного из главарей итальянской мафии, 2 марта передает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Арест

Помощник главы клана «Ндрангета», который разыскивается в Италии с 2013 года, был арестован полицией в Саарбрюккене.

По информации официальных источников, в январе в ходе совместных полицейских операций против «Ндрангеты» на территории Италии и Германии были арестованы более 170 человек и изъяты активы группировки на 50 млн евро ($60 млн).

Калабрийский клан «Ндрангета» является одной из наиболее влиятельных мафиозных семей в Италии и за ее пределами.

По некоторым оценкам, ежегодный доход международной криминальной группировки в середине 2000-х годов превышал 40 млрд евро.