Вашингтон, 2 марта, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. Об этом сообщила 2 марта пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дональд Трамп

Как говорится в заявлении президента США, действия и политика России «продолжают подрывать демократические процессы и институты на Украине, угрожают её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению её активов».

Также Дональд Трамп полагает, что политика Москвы «по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», и потому ранее введённые санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».

Уточняется, что решением главы Белого дома режим санкций против России продлевается ещё на один год.

Напомним, 27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что новые санкции США против России в соответствии с представленным ранее в Вашингтоне «кремлёвским докладом» будут введены в течение 30 дней.

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