В Дамаске обстрелян боевиками российский Центр примирения
Дамаск, 2 марта, 2018, 22:13 — ИА Регнум. В столице Сирии боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы и здание российского Центра примирения враждующих сторон, сообщил 2 марта журналистам начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
По информации Юрия Евтушенко, за сутки по жилым кварталам Дамаска террористами произведено 28 минометных выстрелов, часть которых была нацелена на здание Центра примирения.
«Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон», — уточнил Евтушенко.
Он отметил, что особенно напряженной остается ситуация в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей. Боевики держат его под снайперским огнем. Это вынуждает людей искать другие пути выхода из опасного анклава.
Генерал-майор Евтушенко сообщил, что на горячую линию российского центра звонят жители Восточной Гуты, рассказывающие о невыносимых условиях жизни и репрессиях со стороны террористов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта из восточной Гуты смогли сбежать двое детей. Сирийским военным пришлось прикрывать их огнем своего оружия так как боевики вели по детям стрельбу.