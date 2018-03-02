Дамаск, 2 марта, 2018, 22:13 — ИА Регнум. В столице Сирии боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы и здание российского Центра примирения враждующих сторон, сообщил 2 марта журналистам начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

По информации Юрия Евтушенко, за сутки по жилым кварталам Дамаска террористами произведено 28 минометных выстрелов, часть которых была нацелена на здание Центра примирения.

«Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон», — уточнил Евтушенко.

Он отметил, что особенно напряженной остается ситуация в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей. Боевики держат его под снайперским огнем. Это вынуждает людей искать другие пути выхода из опасного анклава.

Генерал-майор Евтушенко сообщил, что на горячую линию российского центра звонят жители Восточной Гуты, рассказывающие о невыносимых условиях жизни и репрессиях со стороны террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта из восточной Гуты смогли сбежать двое детей. Сирийским военным пришлось прикрывать их огнем своего оружия так как боевики вели по детям стрельбу.