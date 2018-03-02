Уагадугу, 2 марта, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Представитель правительства Буркина-Фасо назвал число убитых в результате атаки исламистов на французское посольство и штаб армии в столице африканской страны, 2 марта передает агентство Associated Press.

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Министр правительства Реми Данджину сообщил журналистам, что в атаке участвовали восемь исламистов, все они «нейтрализованы».

В настоящий момент известно о семи погибших военных — пятеро получили смертельные ранения у посольства, трое возле здания генштаба.

Представитель правительства отметил, что число погибших может возрасти, так как многие были ранены, и пострадавшие находятся в разном состоянии.

По сообщению представителя военных врачей Амаде Кафандо, в результате атаки в центре Уагадугу были ранены не менее 90 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта в Уагадугу исламисты атаковали посольство Франции и штаб армии. Боевики устроили взрыв и обстреляли военных огнестрельным оружием.

По предварительной информации, никто из сотрудников французской дипмиссии и высокопоставленных военных Буркина-Фасо не пострадал.

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