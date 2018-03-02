Тбилиси, 2 марта, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Письмо части грузинских деятелей культуры к представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций, в котором звучит ностальгия по советскому прошлому страны и осуждаются взаимоотношения с НАТО, вызвала в стране настоящий ажиотаж, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Письмо деятелей культуры, которое вызвало в обществе большой ажиотаж».

Levan Gokadze Тбилиси

Представители другой, прозападной части грузинского общества расценили это письмо как «выражение детской наивности», «незнание дела» и даже как «защиту интересов России», что в Грузии подвергается большому осуждению.

Ряд подписавшихся под этим письмом в беседе с автором статьи попытались объяснить, что с содержанием самого послания «согласен не до конца» или что «против прозападного направления не выступает». Но были и те, кто отказался что-либо разъяснять и комментировать.

Так, актёр Гоги Кавтарадзе заявил, что «чувствует некое неудобство из-за своей подписи под этим посланием, так как не считает, что прозападная политика привела к потере Грузией территорий и обнищанию народа».

«С этим письмом я согласен, но у меня есть и свои замечания. Те, кто подписался под этим письмом, добавили что-то от себя», — пояснил актёр.

А руководитель ансамбля «Эрисиони» Темур Чкуасели, который письмо не подписывал, смело заявил, что с содержанием письма целиком согласен и подписал бы его, если бы ему это письмо прислали.

Инфантильным, детским посланием назвал письмо коллег кинорежиссер Георгий Шенгелая.

«Это письмо — сплошной детский сад. Причём тут НАТО? Раньше наша экономика была сильна потому, что служила России чаем, консервами, а сейчас ничего не выходит. Территории у нас отобрала Россия, и об этом на Западе всегда идет рассуждение на высшем уровне. Трамп сказал, все сказали, но пока большой войны не будет, это дело не закончится. Немного инфантильное, детское письмо», — заключил Шенгелая.

Совершенно неприемлемым и отражающим российскую пропаганду назвал послание части интеллигенции явно прозападный историк Лаша Бакрадзе.

Ранее ряд представителей культуры опубликовал открытое письмо к посольствам иностранных государств и международным организациям, в котором говорится, что прозападная политика грузинских властей и стремление к членству в НАТО усложнили отношения Грузии с соседней Россией и помешали развитию страны.

«В конце восьмидесятых годов, когда распался Советский Союз, Грузия была республикой с самой сильной экономикой, ее народ был богат, а численность населения составляла 5,5 миллиона человек. «Прозападная политика» и стремление грузин к военному альянсу НАТО усложнили отношения Грузии с соседней Россией, и именно это обусловило нарушение территориальной целостности Грузии, создало социально-экономические проблемы и задержало развитие страны, народ обнищал, а численность населения спустилась ниже 4 миллионов человек», — говорится в письме, которое подписали: режиссер Роберт Стуруа, поэт Резо Амашукели, режиссер Кети Долидзе, академик Элизбар Джавелидзе, писатель Тамаз Цивцивадзе, актер Гоги Кавтарадзе, актер и режиссер Гоги Харабадзе, президент Академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, политик Джонди Багатурия и художник Темур Гоцадзе.