Москва, 2 марта, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Вопросы жилищного строительства в Мордовии стали главными во время встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой республики Владимиром Волковым. При этом премьер отметил «достаточно интересный» опыт региона в этой сфере. Рабочая встреча состоялась сегодня, 2 марта.

Premier.gov.ru Встреча Дмитрия Медведева с Владимиром Волковым

Владимир Волков сообщил, что в прошлом году объемы жилищного строительства в республике выросли на 15%, во многом — благодаря льготной ипотеке.

«Мы сдали 320 тыс. кв. метров жилья, в пределах 100 тыс. кв. метров — за счёт ипотечного строительства. 4 тысячи семей у нас получили жильё, и главное — это доступное жилье», — подчеркнул глава республики.

С учетом субсидирования ипотечная ставка составляет 5%.

По словам Владимира Волкова, в регионе действуют соглашения с банками.

«Они участвуют в этой ипотеке, немного снижают нам процент, чтобы нагрузка для бюджета была не очень большой. И человек платит 5% годовых, — отметил Волков. — Почему мы пошли на это? Может быть, для мегаполисов, где большие зарплаты, большие деньги, это не подойдёт. А для таких городов, как Саранск, где население — 300, 400, 500 тысяч, где не очень много денег, это возможность помочь людям. У нас сейчас около 60% жителей уже могут позволить себе эту ипотеку. Но главное, мы сейчас посчитали: за два года налоги, перечисленные строителями в наш бюджет — один республиканский бюджет, — больше того, что мы выделили на субсидирование этой ипотеки».

«Это на самом деле важная цифра, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — То есть затраты, которые бюджет несёт на субсидирование ипотеки, перекрываются доходами, которые возникают от строительной деятельности».

При этом банковский процент, как было отмечено, должен постепенно снижаться.

«Если он будет снижаться, если он будет 6−7% — совсем небольшая цифра, тогда мы, может быть, в своё время и уйдём от субсидирования, потому что ипотека уже и так будет посильна для людей», — отметил глава Мордовии.

Дмитрий Медведев напомнил, что в Послании президента как раз говорилось, что в качестве ориентира на будущее ипотечная ставка должна быть в размере 7−8%.

«Конечно, нельзя и перегреть этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несёт очень большие издержки, — отметил премьер-министр. — Занимайтесь этой программой. Она на самом деле очень важна и, я думаю, будет иметь эффект».

Комментируя итоги встречи с председателем правительства России, Владимир Волков отметил, что на ней также обсуждались вопросы финансового обеспечения мероприятий по своевременному завершению подготовки и успешному проведению в республике Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, важной темой обсуждения стало включение в федеральную адресную инвестиционную программу в части госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2019 год таких значимых социальных проектов, как строительство поликлиники Республиканского онкодиспансера и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену по ул. Волгоградской в Саранске.