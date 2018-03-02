Афины , 2 марта, 2018, 21:22 — ИА Регнум. В военном блоке НАТО считают, что странам-членам альянса не следует закупать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, так как они не интегрируются с системами противоракетной обороны альянса. Такое заявление сделала сегодня, 2 марта, заместитель генерального секретаря военного блока НАТО Роз Гетемюллер, выступая в Афинах.

Mil.ru ЗРК С-400

Гетемюллер заявила, что российские ЗРК С-400 совершенно несовместимы с другими оборонными системы Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что наибольшая эффективность оборонных систем «может быть достигнута только посредством взаимодействия систем альянса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2017 Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400.

В феврале этого года США неоднократно призывали Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексом С-400 и даже угрожали Анкаре санкциями.