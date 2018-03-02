Москва, 2 марта, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Впервые за долгое время с одной трибуны выступили авторы двух полярных концепций экономического развития России — лидер «Партии Дела», президент Ассоциации «Росспецмаш», глава Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Это произошло, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Всероссийском съезде делегатов от сёл, деревень и малых городов общественного движения «Федеральный Сельсовет», который состоялся 2 марта.

Фото пресс-службы «Партии дела» Всероссийский съезд делегатов от сёл, деревень и малых городов общественного движения «Федеральный Сельсовет»

В своём обращении к участникам съезда Алексей Кудрин сослался на послание президента России Федеральному собранию. По мнению Кудрина, достичь поставленных целей можно, если преодолеть технологическое отставание России от остальных развитых стран.

«Сегодня мир быстро генерирует всё новые технологические решения, а мы в РФ очень медленно внедряем в их в наше хозяйство, — рассказал фермерам Кудрин. — Президент сказал, что хотя бы половина наших предприятий ежегодно должна улучшать свою продукцию. Каждый год мы должны работать на потребителя. Нельзя всё время выпускать одно и то же, так как такой продукт теряет свою привлекательность. На протяжении последних 10 лет у нас доля предприятий, которые улучшают свою продукцию, составляла всего 10%. Остальные довольствовались тем, что делали то, что уже научились производить раньше».

Бывший министр финансов призвал также к созданию новой модели образования, при которой компании должны каждый год «дообучать» своих сотрудников. По словам Кудрина, в настоящее время в большинстве компаний даже не знают о тех технологических прорывах, которые происходят в отдельных отраслях.

«Должно быть равенство в возможностях образования, — добавил Кудрин. — За каждого человека нужно бороться, начиная со школьной скамьи, независимо от уровня жизни и состоятельности его семьи. Вся система образования должна работать на обновление экономики».

Добиться этого, по мнению Кудрина, можно в числе прочего за счёт открытия онлайн-курсов.

«За предыдущие четыре года реальные доходы населения упали в среднем на 10%», — добавил в числе прочего Кудрин. Также он отметил, что в ближайшие 13 лет количество трудоспособного населения РФ сократится на 10 млн человек.

Выступление бывшего министра финансов несколько раз прерывалось возмущёнными репликами из зала. Делегаты съезда бросали Кудрину упреки в том, что в стране процветает воровство, а повинные в нём чиновники пришли к власти в том числе благодаря реформам таких политиков, как сам бывший шеф Минфина. Когда же он закончил выступать и ушёл, несколько делегатов съезда попытались проследовать за бывшим министром и, вероятно, оспорить сказанное им. Дискуссии, однако, не получилось, и бывший член правительства удалился под затихающий гул возмущённых голосов.

Выступивший после него лидер «Партии Дела» Константин Бабкин раскритиковал некоторые из тезисов, озвученных Алексеем Кудриным, и напомнил, что очень многие проблемы российской экономики были вызваны именно либерализацией, ответственность за которую лежит на бывших и нынешних членах правительства РФ.

Кроме того, политик тоже обратился к посланию президента Федеральному собранию и заметил, что для достижения обозначенных задач нужен поворот сознания в российском правительстве.

«Кудрин в своё время высказывался, что задача правительства — это встраивать нашу страну в мировые производственные цепочки хотя бы на вторых ролях, — продолжил лидер «Партии Дела». — Это противоречит духу послания президента, рассматривающего РФ как независимую цивилизацию, которая должна делать комфортнее жизнь своих граждан. Алексей Леонидович сказал об онлайн-образовании. Какое онлайн-образование, когда две трети студентов, заканчивающих аграрные вузы, не идут потом трудиться в сельское хозяйство?!»

Развивая эту мысль, Бабкин задался вопросом: «Чем тут поможет онлайн-образование, если не востребовано даже очное?»

«Он (Кудрин — прим. ИА REGNUM ) сказал, что рождаемость в РФ мала и рабочих рук мало и с этой проблемой надо мириться, — подчеркнул политик. — Не надо мириться! Надо создавать условия, чтобы наши люди плодились и размножались, и чтобы нынешнее поколение было уверено в том, что их таланты и таланты их детей будут востребованы и они смогут себя реализовать. Сейчас эта проблема решается с помощью миграционных потоков. В кудринской программе предполагается завозить в РФ 5 млн мигрантов ежегодно, причём делать так, чтобы они здесь оседали. То есть речь шла о замещении населения».

Не меньшей критике подверг Бабкин и тот тезис Кудрина, согласно которому в РФ якобы не хотят внедрять технологические новинки и даже не знают о таковых.

«Те, кто не следит за новинками и новыми технологиями, давно уже ушли с рынка, — констатировал президент Ассоциации «Росспецмаш». — Новые технологии люди не внедряют не потому, что они не хотят этого, или потому, что они глупые, а потому что нет условий для внедрения. Не могут внедрять в том числе и потому, что Кудрин отменил налоговые льготы на прибыль. Они были при ЕвгенииПримакове и состояли в том, что, если предприятие вкладывается в развитие и в инновацию, ему снижают налоги».

«Власть часто не слышит фермеров, — констатировал Бабкин. — До сих пор правительство не понижало налоги, а только повышало их. Оно ставило борьбу с инфляцией выше, чем развитие реальной экономики. Нас втянули в ВТО, но при этом ограничили дотации селу. В процессе вступления в ВТО произошла либерализация государственных стандартов продовольствия».

Также лидер партии отметил, что сегодня в России действует пошлина на вывоз зерна. Она пока равна нулю, но поскольку её в любой момент могут поднять, фермеры не рискуют расширять производства и покупать новую сельхозтехнику, так как опасаются, что правительство может ввести эту пошлину и они понесут убытки.

«Президент сделал прекрасное заявление, но остаётся вопрос, кто и как будет его исполнять, — подытожил Бабкин. — Следует превратить крестьян в политическую силу, и без решения этой задачи ничего не получится. Если мы объединим силы, то мы сможем сделать всё, что угодно. Есть «Партия Дела», которая выросла из реальных дел, и мы живём интересами аграриев. Я предлагаю объединяться».

В свою очередь модератор съезда, председатель общественного движения «Федеральный Сельсовет» Василий Мельниченко констатировал, что на сегодняшний день наблюдается отток населения и из России вообще, и из её деревень в частности. Люди, по словам Мельниченко, уезжают потому, что жить на селе некомфортно. По его мнению, несмотря на то, что страна большая и места в ней много, обжитого пространства мало. Далеко не все деревни обеспечены газом и водопроводной водой. Перспектив нет, а запрос общества на перемены тормозится.

Ещё один делегат съезда, академик РАН, председатель МОО «Национальный союз землепользователей» Николай Комов, выступая, отметил, что российские министерства и ведомства, управляющие страной и её землёй, не знают жизни народа, принимают решения, не советуясь с ним. Одним из результатов такой политики, по мнению Комова, стало то, что в РФ не используются 200 млн гектаров земли.

О проблемах села высказался также и директор Петербургского тракторного завода, член Генерального совета «Партии Дела» Сергей Серебряков.

«80% мировой пашни сосредоточено в 27 государствах мира, — заявил он. — Россия расположилась тут на третьем месте».

При этом он уточнил, что в своё время именно механизация и индустриализация села стали тем, что позволило Советскому Союзу осуществить реальный рывок в будущее и стать второй сверхдержавой мира.

Чтобы российское село продолжило развиваться, по мнению Серебрякова, необходимы меры по управлению доходностью села и стабильные цены на его продукцию. Кроме того, он призвал повысить роль и ответственность Минсельхоза с целью сохранения постоянной доходности. Необходимы также государственные заказы.

По словам Серебрякова, сельское хозяйство в настоящее время — самая закредитованная отрасль народного хозяйства РФ, и поэтому необходимо коренным образом пересматривать кредитно-финансовую систему всей страны. Без этого, как считает член Генсовета «Партии Дела», развитие становится маловероятным. Также он предложил перейти от принципов конкуренции регионов к принципам кооперации и не допускать ситуации, когда «сельское хозяйство Вологодской области выжигается сельским хозяйством Краснодарского края».

Выступил на съезде и ещё один представитель «Партии Дела», входящий в её Федеральный совет, гендиректор обувного концерна RALF RINGER Андрей Бережной.

Он отметил, что в настоящее время некоторые чиновники, управляющие Россией, не собираются в ней жить, и для них она — лишь место извлечения доходов, обеспечивающих безбедное будущее их самих и их детей в других, более любимых ими государствах.

«Наша партия выступила с инициативой ввести ценз оседлости для чиновников — управляешь территорией, значит, после завершения работы в этой должности должен остаться там жить, — рассказал Бережной. — Сам науправлял, сам тут и живи».

Также он заметил, что одним из инструментов развития территорий малых городов могла бы стать легкая промышленность. Её предприятия отличаются тем, что очень быстро разворачиваются и могут достаточно скоро наладить выпуск готовой продукции за счёт низкой стоимости рабочего места и быстрой обучаемости сотрудников.

Напомним, что 2 и 3 марта в Москве проходит Съезд делегатов деревень, сёл и малых городов России. В первый день съезда, 2 марта, была представлена программа «Пятилетка укоренения народа на земле», посвящённая развитию российского сельского хозяйства. Также прозвучало предложение о необходимости всем аграрным партиям и движениям объединиться под эгидой «Партии Дела», поскольку, есть мнение, что без такого союза невозможно добиться реализации своей цели по возрождению российского сельского хозяйства и производства.