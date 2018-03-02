Алма-Ата, Казахстан, 2 марта, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Дефицит детских врачей в Казахстане образовался из-за падения престижа профессии, сообщает 2 марта «Казинформ» со ссылкой на директора научного центра педиатрии и детской хирургии Алма-Аты Ризу Боранбаеву.

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По её словам, в настоящее время в Казахстане сохраняется дефицит узкопрофильных педиатрических специалистов. Кроме этого, сохраняет низкое качество подготовки специалистов.

Боранбаева добавила, что работа детских врачей сложная и связана не только со здоровьем маленьких пациентов, но и психологической работой с родителями. Она добавила, что самый острый дефицит врачей наблюдается в селах.

Отметим, сельское население Казахстана составляет 42,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов предложил обязать выпускников медицинских институтов, получивших образование за государственный счет, отрабатывать по месту распределения.

По его словам, выпускники вузов пытаются устроиться в городе, что создает дефицит врачей на селе.