Киев, 2 марта, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Украина продолжает обвинять российский «Газпром» в нарушении контрактных обязательств по обеспечению давления на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС).

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Как сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз», 2 марта по состоянию на 14:00 ситуация с обеспечением «Газпромом» давления на входе в ГТС Украины по-прежнему критическая. «Газпром» резко снизил давление в магистральных газопроводах по ГИС «Суджа» до 50,9 кгс/см². При этом, по контракту, давление на станции должно быть в диапазоне 60−65 кгс/см².

«Несмотря на экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия «Газпрома» дополнительно осложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей», — информирует пресс-служба.

В свою очередь, 2 марта президент Украины Петр Порошенко провел срочное совещание с энергетическим штабом страны. В частности, глава государства отметил, что «Газпром» не имеет права в одностороннем порядке разрывать газовый контракт с Украиной.

«Мы уверены, что контракт не будет разорван. Транзиту ничего не грозит. Украина в очередной раз подтвердила свой статус надежного поставщика. К сожалению, РФ и РАО «Газпром» еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они в очередной раз делают попытки использовать поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет… Я уверен в том, что если это произойдет, то НАК «Нафтогаз» дополнительно обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко назвал «некорректными» заявления руководства «Газпрома» о том, что Стокгольмский арбитраж вынес решение исходя из «сложной экономической ситуации в Украине». По его словам, Украина проинформировала Еврокомиссию и страны ЕС о газовом шантаже со стороны «Газпрома».

"Мы приветствуем те заявления, которые сегодня были сделаны в Европейской комиссии, в том числе и правительством Германии. В них было четко отмечено, что они понимают, кто несет ответственность за попытку создать кризисную ситуацию… Выполнение решения по Стокгольмскому арбитражу по компенсации убытков НАК «Нафтогаза» в размере 4,6 млрд долл, будет выполнено до последней копейки», — подытожил Порошенко.

При этом политолог Виктор Уколов отметил, что процедура разрыва газового контракта будет проходить через Стокгольм, она затянется как минимум на год — полтора.

«Претензии у «Газпрома» должны быть только к своему собственному представителю, поскольку он согласился с этим решением суда. Решение в арбитраже принимается консенсусно. Это значит, что все участники суда поддержали решение суда», — сказал Уколов.

По его словам, перекрытие «Газпромом» газа ЕС и Украине связано с президентскими выборами.

В свою очередь депутат-националист от Всеукраинского объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Головко встал на защиту газовой политики Кремля и призвал Киев прекратить винить в бедах «Газпром».

"Меня удивляет причем тут ЧП, какие могут быть претензии к России? Вы же два года кричите, что мы не зависим от России, что мы не покупаем ни одного кубометра российского газа… Наша задача не покупать газ, а добывать его внутри страны и стимулировать это», — сказал Головко 2 марта в эфире телеканала «112 Украина».

Он также обвинил ценовую политику правительства Украины в крахе украинской экономики.

«Сегодня самые большие вопросы к руководству «Нафтогаза» и «Укргаздобыче». Мы видим очень низкий прирост добычи собственного газа. В прошлом году прирост добычи газа составил около 800 млн куб. м газа. Это ничто… Более того, подняв цену на газ для населения и промышленности, у нас сократилось потребление газа, начался экономический спад и падение ВВП. Обесценилась национальная валюта и мы стали неконкурентоспособными по сравнению с соседями. В Польше газ по $200 долл., в Беларуси — по $160 долл., в России — вообще по $70 долл. для предприятий, а у нас — $310 долл.», — напомнил Головко.

Кроме того, сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак потребовал, чтобы генпрокуратура и служба безопасности Украины провели расследование по факту преступной халатности членов правительства, которые привели страну к массовому отключению газа и тепла.

«Сегодня всех шокировала новость о том, что страна вынуждена экономить газ — школы и садики будут закрыты до 6 марта. Несмотря на осенние заявления Гройсмана о том, что запасов газа для отопительного сезона хватит, сегодня мы узнали, что это неправда. Поэтому требуем от Генпрокуратуры и СБУ расследовать действия должностных лиц, из-за которых страна в пятнадцатиградусные морозы оказалась без газа. Виновные в этой халатности должны быть наказаны», — заявил Мазурчак.

Также в Еврокомиссии выразили опасения по поводу надежности транзита газа из РФ в Европу. В ЕК отмечают, что низкое и нестабильное давление газа при поставках из РФ в Украину для транзита в ЕС — явление не новое, но в условиях холодов это вызывает проблемы. Еврокомиссия призвала стороны найти пути взаимодействия в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Отсутствие прямых поставок от «Газпрома» «Нафтогазу»: кажется, что «Нафтогазу» и «Газпрому» не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных «Нафтогазом» объемов», — добавили в заявлении ЕК.

Как сообщалось, ранее глава правления «Газпром» Алексей Миллер заявил о начале процедуры разрыва газового контракта с Украиной. При этом Миллер обвинил арбитражный суд в «двойных стандартах» и принятии «асимметричного решения» в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа. По словам главы «Газпрома», суд аргументировал свое решение «резким ухудшением состояния украинской экономики». В связи с этим Миллер заявил, что «Газпром» против решения экономических проблем Украины за его счет и считает экономически нецелесообразными и невыгодными контракты с «Нафтогазом».

Напомним, 1 марта заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев заявил, что компания не будет продавать Украине газ. При этом Медведев признал, что «Газпром» получил денежные средства от «Нафтогаза» в качестве оплаты мартовских поставок газа. Ранее Стокгольмский суд обязал «Нафтогаз» ежегодно с 2018 года закупать у «Газпрома» 5 млрд куб. м газа. При этом международный арбитраж обязал российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. за нарушение транзитных обязательств в рамках газового контракта 2009 года.