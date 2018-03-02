Астана, 2 марта, 2018, 22:56 — ИА Регнум. В Кызыл-Ординской (Кызылординской), Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алма-Атинской областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков, сообщили 2 марта в пресс-службе «Казгидромет».

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Штормовое предупреждение в Кызыл-Ординской (Кызылординской) области объявлено на 3 и 4 марта, а в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алма-Атинской областях — на 4 марта.

В указанных регионах ожидается интенсивное выпадение осадков, что приведет к усилению таяния снега и стеснению русел рек. Синоптики предупреждают, что в результате непогоды может возникнуть подъем воды в реках и подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Жамбылском районе Алма-Атинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления талыми водами.

В республике паводковая ситуация осложняется большой глубиной промерзания грунта.