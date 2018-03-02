Тамбов, 2 марта, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Наставники форума «Лидеры Тамбовщины», среди которых был и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, рассказали о том, как заработали свои первые деньги, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин на форуме «Лидеры Тамбовщины»

Сегодня, 2 марта, в областном центре прошел молодежный форум «Лидеры Тамбовщины», на котором в качестве наставников, помимо губернатора, также выступили его первый заместитель Олег Иванов, директор телекомпании «Новый век» Оксана Муравьева и победитель конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов. После окончания работы образовательных площадок они встретились с участниками форума и ответили на их вопросы. Среди других наставникам был задан вопрос о том, как они заработали свои первые деньги.

«Я завершал пятый курс. Со своим товарищем, студентом получили предложение залить каток в Мичуринске. Мы из пожарного брандспойта заливали каток, и нам выписали премию. На эти деньги купил свадебные кольца», — рассказал Александр Никитин.

По словам Олега Иванова, он заработал первые деньги в шестом классе школы:

«Мы жили в Самарканде. Отец отвел меня на завод: зарплата — 15 рублей в месяц, рабочий день с 12 до 12. Сказал: чтобы не бездельничать, стой и собирай пакеты для холодильников».

Оксана Муравьева сообщила, что впервые ей удалось самостоятельно заработать в студенческие годы, тогда она работала в вычислительном центре:

«Мне отец сказал, что на третьем курсе пора. Я училась по экономической специальности, а на работе выполняла функции дизайнера. Не помню, сколько платили, но я всегда покупала помаду».

«В 8−9 классе помогали ликероводочной промышленности. Мы узнали с ребятами, что можно сдавать рябину. Я купил джинсы, радиотелефон и игровую приставку, — вспомнил Сергей Мордасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе стартовал проект «Лидеры Тамбовщины». Его главная задача — найти талантливых и активных людей, у которых есть полезные идеи, инициативы и которые хотят профессионального роста. В качестве наставника выступил и губернатор.