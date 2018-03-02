Берлин, 2 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. В Германии завершается «почтовое голосование» рядовых членов СДПГ по вопросу «великой коалиции» с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель, 2 марта напоминает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Ожидается, что 464 тыс. социал-демократов Германии поддержат решение руководства о союзе с христианскими демократами и христианскими социалистами — по внутрипартийным опросам, за «великую коалицию» выступает 56% членов СДПГ.

Тем не менее эксперты Reuters решили спрогнозировать, что будет, если рядовые члены партии СДПГ всё-таки не поддержат «великую коалицию».

А произойдет следующее:

Ситуацию придется брать под контроль президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент может призвать канцлера Ангелу Меркель попробовать еще раз собрать коалицию — например, с правой «Альтернативой для Германии» и зелеными.

Однако «аномальный» союз ультраправых, центристов и крайних левых вряд ли возможен. Поэтому, скорее всего, новой коалиции не будет. К тому же очередные переговоры затянут многомесячный политический кризис.

Поэтому, скорее всего, Штайнмаер назначит новые выборы в бундестаг, которые должны будут состояться в течение 60 дней.

Возможен еще один вариант. Ангела Меркель — или другой кандидат на пост канцлера от консерваторов — может провести голосование в бундестаге, а после победы возглавить «правительство меньшинства».

В этом случае дата голосования за канцлера назначается президентом Штайнмаером. Если Меркель получает подавляющее большинство — она становится канцлером в первом туре.

В случае, если голосов в первом туре недостаточно, в течение 14 дней может пройти еще один тур.

Если и во втором туре ситуация не изменится, то проводится третий, где достаточно набрать простое большинство голосов, — однако окончательное решение тогда остается за президентом Штайнмаером.

После третьего тура Штайнмаер в течение семи дней должен решить, будет ли он назначать канцлера, набравшего простое большинство в бундестаге, или же объявит перевыборы.

Напомним, о «великой коалиции», необходимой для избрания нового правительства Германии, представители СДПГ и ХДС/ХСС договорились еще в начале февраля.

Теперь всё зависит от итогов «почтового голосования» рядовых социал-демократов, которое стартовало 20 февраля и завершается сегодня, 2 марта. Итоги голосования — и судьба «великой коалиции» — должны быть объявлены 4 марта.