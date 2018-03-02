Ереван, 2 марта, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 2 марта принял прибывшего в Армению с официальным визитом премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили. Стороны обсудили развитие двусторонних армяно-грузинских отношений и вопросы расширения сотрудничества в различных отраслях.

Администрация президента Армении Георги Квирикашвили и Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба администрации президента Армении, Серж Саргсян констатировал, что армяно-грузинские встречи на высоком уровне, нацеленные на укрепление двусторонней дружбы и решение текущих актуальных проблем, всегда проходят в атмосфере взаимного доверия.

«Уверен, что благодаря также этим встречам, увеличивается наш торговый оборот, укрепляется сотрудничество в сферах экономики, культуры и во всех других областях. Результаты очевидны и измеримы, и это очень важно. Уверен, что Ваш визит также внесёт свой вклад и поднимет взаимодействие между нашими странами на новый, еще более высокий качественный уровень, в деле укрепления двусторонних отношений. В этом году мы в Армении будем проводить несколько крупных мероприятий, из которых особенно хочу подчеркнуть саммит Международной организации Франкофонии, в котором, надеюсь, Грузия примет участие на высоком уровне. Добро пожаловать в Армению», — сказал Саргсян.

Гиорги Квирикашвили отметил, что 2017 год ознаменовался армяно-грузинскими взаимными визитами высокого уровня. Визиты президента Армении, а до того — премьер-министра, а сейчас его официальный визит в Армению, по убеждению Гиоргия Квирикашвили, свидетельствуют об имеющих стабильную динамику развития армяно-грузинских отношениях.

«Уважаемый господин президент, мы с господином премьер-министром обсудили вопросы, касающиеся экономических отношений и дальнейших шагов сотрудничества. Как Вы отметили, у нас юбилейный год — в этом году оба наши государства отмечают 100-летие провозглашения наших республик, и надеюсь, что отметим эти важные юбилеи на высоком уровне. Вы сказали о проведении в Армении саммита Франкофонии, я знаю, что Грузия в этом мероприятии примет участие на высоком уровне. Надеюсь, наши встречи будут регулярными, и наши отношения еще больше углубятся. Веру и надежду в это вселяют также взаимные визиты», — сказал премьер-министр Грузии.

После беседы в резиденции президента Армении переговоры продолжились в формате рабочего обеда, при участии членов возглавляемой премьер-министром Грузии делегации.