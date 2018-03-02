Кишинёв, 2 марта, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Власти Молдавии, Украины и Грузии намерены вместе противостоять России и ее «попыткам подорвать территориальную целостность, национальную безопасность и демократические основы» трех стран. Об этом говорится в декларации, которую приняли спикеры парламентов Молдавии, Украины и Грузии по итогам прошедшей 2 марта в Кишиневе межпарламентской конференции по вопросам безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду, Андрей Парубий

Три страны договорились сотрудничать в вопросах обеспечения региональной безопасности, «территориальной целостности» друг друга, и обратились за помощью к ЕС и США.

«Мы призываем наших коллег из государств-членов ЕС и европейских институтов, а также из США, продолжать участвовать и продолжать поддерживать наши страны на сложном пути демократических реформ», — говорится в документе.

Они также обвинили Россию в поддержке сепаратизма в трех странах.

«В этом контексте мы глубоко озабочены тем, что российские войска всё еще размещены на суверенной территории РМ, а российская оккупация и другие формы военной интервенции продолжаются в разных регионах Грузии и Украины», — подчеркивается в документе за подписью Андриана Канду, Андрея Парубия и Ираклия Кобахидзе.

Справка ИА REGNUM.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.